Ponti di speranza e cura Due milioni per l’infanzia

Rimini conferma la sua vocazione alla cooperazione internazionale con il progetto " Nurturing the Future " (Nutrire il futuro), finanziato con quasi 2 milioni di euro dall’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Un’iniziativa triennale, avviata il 1° settembre, che coinvolgerà oltre 2.900 persone tra bambini, mamme, insegnanti e operatori sanitari, con l’obiettivo di rafforzare i servizi per la prima infanzia nelle zone più vulnerabili di Nairobi. Promosso dal Comune di Rimini insieme alla Contea di Nairobi, il progetto punta a migliorare educazione, salute e sostegno sociale. Per la prima volta tre organizzazioni riminesi – EducAid, Comunità Papa Giovanni XXIII e Cittadinanza Onlus – lavorano fianco a fianco con realtà locali come The Action Foundation e Cpj23, con il supporto tecnico dell’Azienda sanitaria della Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponti di speranza e cura . Due milioni per l’infanzia

