Pontedera i medici non si accorgono del tumore al colon | maxi risarcimento per i parenti della vittima

Un uomo di 60 anni rimandato a casa dopo una colonscopia è morto 18 mesi dopo, quando è stata scoperta la presenza di un tumore al colon. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pontedera, i medici non si accorgono del tumore al colon: maxi risarcimento per i parenti della vittima

