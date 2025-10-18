Ponte sullo Stretto Siracusano sollecita il Mit | Necessario via libera per lo stop al pedaggio Messina-Villafranca

“L’abolizione del pedaggio autostradale nella tratta tra Messina e Villafranca e viceversa, legato all’ormai imminente avvio dei cantieri per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, è legge da parecchi mesi, ha tutte le coperture finanziarie richieste, e la chiara volontà politica della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ponte sullo Stretto: le associazioni ambientaliste chiedono il ritiro della delibera Cipess #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, la società: «Nessuna norma violata per il progetto. Infondate le affermazioni degli ambientalisti» - X Vai su X

Siracusano: “subito il via libera allo stop del pedaggio tra Messina e Villafranca” - “L’abolizione del pedaggio autostradale nella tratta tra Messina e Villafranca, e viceversa, legato all’ormai imminente avvio dei cantieri per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, è legge da pare ... strettoweb.com scrive

Cara Italia, ma il vostro bel Ponte sullo Stretto rispetta l'ambiente? Firmato: Bruxelles - L'Unione Europea sta esaminando il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, del valore di 13,5 miliardi di euro. Da huffingtonpost.it

Ponte sullo Stretto tra le spese militari Nato: arriva il "no" degli Usa - Gli Usa dicono no all’inserimento dei costi relativi al Ponte di Messina tra le spese militari Nato. Riporta tg24.sky.it