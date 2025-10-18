Ponte Pattoli la svolta | Pronti a restituire la scuola alla comunità entro l’anno

Alla fine l’impresa che aveva vinto l’appalto ha mollato (risoluzione consensuale) e il Comune ha da ieri ufficialmente ripreso in mano i lavori che cercherà di concludere entro la fine dell’anno, per poter trasferire gli alunni dalla scuola vecchia a quella nuova di Ponte Pattoli alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze. Una corsa contro il tempo per un progetto partito almeno 15 anni fa e che ancora deve vedere la luce. Ma tant’è. La sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessora all’Istruzione Francesca Tizi hanno effettuato un sopralluogo al cantiere, accompagnate dalla dirigente dell’Edilizia scolastica Monia Benincasa, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte Pattoli, la svolta: "Pronti a restituire la scuola alla comunità entro l’anno"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Francesca Tizi. . Con la Sindaca Vittoria Ferdinandi siamo tornate a Ponte Pattoli, dove la scuola torna finalmente nelle mani del Comune. Un passaggio importante, che ci permette di completare gli ultimi lavori e di restituire presto alla comunità una scuola ac - facebook.com Vai su Facebook

Mancata manutenzione della strada Ponte Pattoli-Resina, scontro in consiglio comunale https://ift.tt/PRmD0oi https://ift.tt/y8dQhlv - X Vai su X

Ponte Pattoli, la svolta: "Pronti a restituire la scuola alla comunità entro l’anno" - L’impresa che aveva vinto l’appalto ha mollato (risoluzione consensuale) e il Comune ha da ieri ufficialmente ripreso in mano gli interventi. Riporta lanazione.it

Perugia, ancora ritardi nei lavori e la nuova scuola di Ponte Pattoli non è pronta. Il Comune incontra le famiglie - Perché a causa di «problemi gravi sorti con la ditta appaltatrice» la scuola (elementari e medie) che doveva essere pronta all’inizio ... Secondo ilmessaggero.it

Scuola di Ponte Pattoli, lavori in ritardo - E' la nuova scuola di Ponte Pattoli, primaria e secondaria, che non sarà pronta, come invece annunciato nei mesi scors, per settembre con ... Segnala rainews.it