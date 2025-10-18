Polvere pirica la bomba senza congegni di attivazione l’uomo incappucciato | le indagini sull’attentato a Ranucci
Roma, 18 ottobre 2025 – C'è la pista della malavita organizzata, ma anche quella che riconduce al mondo degli ultras. Le indagini della Dda si muovono in più direzioni per cercare di accertare la matrice dell' attentato a Sigfrido Ranucci. Il giornalista Sigfrido Ranucci si affaccia dal balcone della redazione di Report per salutare il presidio in sua solidarietà riunitosi sotto la sede Rai di Via Teulada dopo l’attentato intimidatorio subito nella notte, Roma, 17 ottobre 2025. ANSAFABIO CIMAGLIA Secondo le primissime evidenze investigative, l'ordigno rudimentale che semidistrutto due auto della famiglia del giornalista parcheggiate davanti alla sua villetta di Pomezia era composto da circa un chilogrammo di materiale esplosivo pressato, probabilmente polvere pirica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
