Polizia sfonda la finestra e fa irruzione in una casa di Sassari così un uomo è stato salvato in extremis

Un uomo è stato salvato a Sassari dopo la segnalazione del fratello: decisivo l'intervento coordinato di Polizia, Vigili del Fuoco e sanitari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Polizia sfonda la finestra e fa irruzione in una casa di Sassari, così un uomo è stato salvato in extremis

Leggi anche questi approfondimenti

L’arrivo della polizia alle 21.50 non evita la tragedia: gli agenti sfondano la porta, trovano Soncin ferito al collo in un tentativo di suicidio e Pamela a terra. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari constatano il decesso della giovane alle 22.45 - facebook.com Vai su Facebook

Le urla, l’allarme dei vicini, la polizia che arriva sull’uscio di casa e sfonda il portone proprio mentre l’uomo, un 52enne, la sta assassinando a coltellate. La vittima era un’ex modella e imprenditrice. #Tg1 Paola Colombo - X Vai su X

La polizia fa irruzione: getta dalla finestra lo zaino con sei chili di hashish - Una segnalazione arrivata alla questura ha messo in guardia i poliziotti della... Da ilrestodelcarlino.it

Vede la polizia e lancia la droga dalla finestra, in casa gli trovano 30mila euro in contanti - Quando si è accorto che la polizia era davanti alla porta di casa sua, non ci ha pensato due volte: ha afferrato quattro involucri e li ha lanciati dalla finestra, sperando di passare così il ... Lo riporta fanpage.it