Polizia sfonda la finestra e fa irruzione in una casa di Sassari così un uomo è stato salvato in extremis

Notizie.virgilio.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato salvato a Sassari dopo la segnalazione del fratello: decisivo l'intervento coordinato di Polizia, Vigili del Fuoco e sanitari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

