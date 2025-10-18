Polizia controlli extra al Piano In centro un denunciato per possesso di sostanze cannabinoidi
ANCONA – Nella serata di ieri, venerdì 17 ottobre, la polizia della questura di Ancona, assieme alla collaborazione del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche di Perugia, ha effettuato una serie di servizi di controllo straordinari nel quartiere del Piano, con un particolare occhio di riguardo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Controlli a tappeto della Polizia locale di Veneiza contro l’abusivismo, sequestrati oltre 1.200 articoli irregolari in vendita ai turisti - facebook.com Vai su Facebook
#PLTerredargine Questa mattina siamo impegnati in controlli mirati di polizia stradale, sia su strada sia con l’ausilio di varchi e strumenti in dotazione. Riguarderanno il rispetto delle norme di comportamento, titoli di guida e documentazione. #PLfacciamo #sic - X Vai su X
Controlli “ad alto impatto” nel centro di Arezzo: 65 persone identificate e un arresto - L’operazione rientra nel piano di sicurezza disposto dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Arezzo, che prevede servizi congiunti per rafforzare la percezione di ... lanazione.it scrive
Operazione “Oscar 16”, controlli extra: individuati cinque immigrati clandestini a Pordenone - Operazione “Oscar 16” della Polizia di Stato di Pordenone: cinque stranieri irregolari rintracciati, proseguono i controlli sul territorio. Da nordest24.it
Civitanova, la polizia locale potenzia i controlli: scatta il piano per la stagione estiva - È ormai una consuetudine quella di prevedere l’assunzione a tempo determinato di un certo numero di agenti per poter far fronte alle esigenze del ... Da corriereadriatico.it