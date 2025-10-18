Politica sotto shock arrestato l’uomo di Fratelli d’Italia
Un consigliere regionale appartenente a Fratelli d’Italia è stato posto agli arresti domiciliari questa mattina, al termine di una vasta operazione condotta da Carabinieri e Guardia di Finanza. L’indagine, coordinata dalla Procura di Latina, ipotizza un articolato sistema di favori e scambi che coinvolgerebbe imprenditori attivi nei settori del commercio alimentare, della sanità e della gestione dei rifiuti. Stiamo parlando di Enrico Tiero. Leggi anche: “Lo ha fatto davvero”. Mattarella, il gesto incredibile al funerale dei carabinieri Leggi anche: Sondaggi politici, tracollo clamoroso per un partito. 🔗 Leggi su Tvzap.it
