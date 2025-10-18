Politica italiana sotto choc arrestato l’uomo di Fratelli d’Italia | le accuse

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia è stato arrestato questa mattina nel corso di un’operazione congiunta dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’esponente politico, da tempo sotto la lente della magistratura, si trova ora agli arresti domiciliari. L’indagine, coordinata dalla procura di Latina, ipotizza un sistema di scambi e favori che avrebbe coinvolto imprenditori attivi in diversi settori economici, dal commercio alimentare alla sanità, fino alla gestione dei rifiuti. Secondo quanto emerge dagli atti, “avvalendosi delle proprie funzioni, avrebbe agevolato le attività e gli interessi di alcuni imprenditori operanti in vari settori (commercio alimentari, sanitario, raccolta rifiuti) nell’ambito della gestione di pratiche e iter amministrativi e procedurali, a fronte di utilità, quali assunzioni lavorative e, in un caso, una somma di denaro e la sottoscrizione di schede di tesseramento a un partito politico”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it