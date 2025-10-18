Politica in lutto muore la madre e lui viene stroncato da un malore | Davanti a tutti

Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Bagnacavallo, nel Ravennate, dove ieri sera si sono consumati due lutti improvvisi. Gianfranco Rambelli, 57 anni, imprenditore agricolo e consigliere comunale di Fratelli d’Italia, è morto in casa propria poco dopo il decesso della madre, Anna Luisa Baldini, 88 anni. La donna era stata colta da un improvviso malore e, mentre il personale del 118 era intervenuto per soccorrerla, il figlio è stato a sua volta stroncato da un malore fulminante. Il drammatico susseguirsi degli eventi ha lasciato increduli familiari e vicini, testimoni della scena davanti agli operatori sanitari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Politica in lutto, muore la madre e lui viene stroncato da un malore: “Davanti a tutti”

