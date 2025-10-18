Timide ed esplosive, arrabbiate e ironiche. È una Poli(S)fonia di voci, storie, avventure dell’anima e del sogno la nuova stagione del Teatro delle Spiagge, la realtà animata dalla compagnia Teatri d’Imbarco che trasforma l’area delle Piagge in un luogo di comunità, riflessione e sperimentazione sulla contemporaneità. La rassegna diretta da Beatrice Visibelli e Nicola Zavagli presenta dal 24 ottobre al 29 aprile un cartellone ricco di attualità e storia recente: dopo le due giornate multimediali – oggi e domani – firmate da Matilde Zavagli nel segno della Generazione Z, il programma inaugura ufficialmente con ’Lottavano così come si gioca’ di Luca Radaelli per la regia di Laura Curino (venerdì 24) e l’improbabile dialogo sulle fake news tra un giornalista e un uomo delle pulizie proposto da Fabio Pisano nel surreale ’Wet floor’ (8 novembre); tensione civile, ma anche memoria sportiva, che prende vita nel mosaico di immagini montate da Nicola Zavagli in ’La magnifica imperfezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’PoliSfonia’, quando il teatro ci cambia. Su il sipario delle Spiagge