Policastro Bussentino Demetrio Lettieri travolto e ucciso a 29 anni dal mezzo condotto dal padre

La dinamica dell’incidente. L’ incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 18 ottobre a Policastro Bussentino, frazione del comune di Santa Marina, in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, il giovane centauro, Demetrio Lettieri, si trovava in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un mezzo agricolo, condotto secondo le prime informazioni dal padre del 29enne. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a Demetrio Lettieri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, insieme alla Polizia Stradale di Sapri e ai Carabinieri della Stazione di Vibonati, coordinati dal sostituto commissario Silvio Riccio e dal Maresciallo Francesco Barile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Policastro Bussentino, Demetrio Lettieri travolto e ucciso a 29 anni dal mezzo condotto dal padre

Altri contenuti sullo stesso argomento

Arredamenti Cedrola | Policastro Bussentino - facebook.com Vai su Facebook

Demetrio Lettieri morto a Santa Marina nel Salernitano, incidente in moto contro il motocarro guidato dal papà - Il 29enne Demetrio Lettieri era in sella alla sua moto quando si è scontrato con il motocarro guidato dal padre: l'incidente non gli ha lasciato scampo ... Segnala virgilio.it

Demetrio muore nello scontro tra la sua moto e il trattore del padre - Un triste destino quello del 29enne Demetrio Lettieri, morto in un tragico incidente stradale, scontrandosi con la sua moto con un mezzo agricolo, a guidarlo proprio da suo padre. msn.com scrive

Si scontra con un motocarro guidato dal padre e muore - Il giovane aveva 29 anni, lavorava in un maneggio ed era molto conosciuto. Come scrive msn.com