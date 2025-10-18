Polemica per l’assemblea su Gaza | Cose indicibili senza contraddittorio Hanno negato la strage del 7 ottobre
e Nicola Palma Assemblea di istituto degli studenti al liceo Virgilio, il più grande di Milano. Il tema all’ordine del giorno è sempre uno: il conflitto israelo-palestinese. Che divide ancora una volta. E che riaccende le polemiche dopo l’incontro al liceo Vittorio Veneto con Paolo Romano, consigliere regionale Pd, invitato a raccontare la sua esperienza sulla Global Sumud Flotilla, come aveva fatto al Berchet. Questa volta i ragazzi hanno invitato un altro attivista della flotilla arrestato dall’Idf, il giornalista Maso Notarianni, presidente Arci di Milano e papà di uno studente. I ragazzi hanno invitato, insieme a lui, " giovani attivisti palestinesi ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Corropoli, assemblea contro impianto rifiuti liquidi: il Comune non risponde Polemica del Comitato che aveva chiesto l'utilizzo della sala polifunzionale Vai su Facebook
Polemica per l’assemblea su Gaza: "Cose indicibili senza contraddittorio. Hanno negato la strage del 7 ottobre" - Il giornalista sulla flotilla: "Ai ragazzi l’autonomia di scegliere chi invitare. Si legge su ilgiorno.it
Polemica per il collegamento di Meloni con Domenica In. Pd e M5s: “Parla di pasticcini ma non di Gaza” - “Per 250 giorni tace con i giornalisti, non indice una conferenza stampa, ma la Rai trova il modo di dare alla presidente del Consiglio una vetrina per ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Il segretario di Alessandria di Gioventù Nazionale lascia Fratelli d’Italia in polemica col partito: “A Gaza è in corso un genocidio” - Leonardo Saggiorato ha lasciato la carica di segretario di Gioventù Nazionale in polemica con Fratelli d’Italia, il suo partito. Lo riporta blitzquotidiano.it