Poesia Pogacar | domina come i grandi della storia dello sport ma non annoia mai

Lo sloveno trionfatore del quinto Lombardia di fila (un record) vince come fecero Bolt e Bubka, Jordan e Schumacher. Però come loro fa ugualmente impazzire il pubblico. Con l’inventiva, la capacità di stupire e quelle devastanti progressioni in salita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Poesia Pogacar: domina come i grandi della storia dello sport, ma non annoia mai

