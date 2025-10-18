Poesia Pogacar | domina come i grandi della storia dello sport ma non annoia mai
Lo sloveno trionfatore del quinto Lombardia di fila (un record) vince come fecero Bolt e Bubka, Jordan e Schumacher. Però come loro fa ugualmente impazzire il pubblico. Con l’inventiva, la capacità di stupire e quelle devastanti progressioni in salita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
