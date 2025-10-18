Pnrr solo il 32% dei fondi spesi in Sicilia Schifani sollecita una svolta

Su un plafond pari a 16,05 miliardi di euro di fondi Pnrr destinati alla Sicilia, e nella disponibilità di vari soggetti attuatori, sono stati effettuati pagamenti per 5,2 miliardi (32,72%) e rendicontato 1,26 miliardi (7,91%) per un totale di 23.496 progetti. Per quanto riguarda la sola Regione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ultimati i lavori finanziati con fondi PNRR. In arrivo un bando pubblico per l’affidamento - facebook.com Vai su Facebook

Ritardi sui fondi #Pnrr, spesi in #Sicilia solo 510 milioni su quasi 2 miliardi. Appena il 26% utilizzato dagli assessorati, rendicontato a Bruxelles il 7%. Mancano 8 mesi per ultimare i progetti, il rischio è di perdere i finanziamenti @TgrRai #IoSeguoTgr - X Vai su X

Che fine ha fatto il Pnrr? Miliardi spesi a metà e burocrazia, perché il piano non sta facendo crescere l’Italia - Nonostante gli oltre 194 miliardi stanziati, il Pnrr ha prodotto effetti limitati sulla crescita e il pil 2025 salirà appena dello 0,7%. milanofinanza.it scrive

Ritardi sui fondi Pnrr, spesi in Sicilia solo 510 milioni su quasi 2 miliardi - Mancano 8 mesi per ultimare i progetti, il rischio è di perdere i finanziamenti ... Si legge su rainews.it

Fondi Pnrr, in Sicilia spesa al 32,72% - Su un plafond pari a 16,05 miliardi di euro di fondi Pnrr destinati alla Sicilia, e nella disponibilità di vari soggetti attuatori, sono stati effettuati pagamenti per 5,2 miliardi (32,72%) e rendicon ... Secondo ansa.it