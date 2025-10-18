Pnrr solo il 32% dei fondi spesi in Sicilia Schifani sollecita una svolta

Su un plafond pari a 16,05 miliardi di euro di fondi Pnrr destinati alla Sicilia, e nella disponibilità di vari soggetti attuatori, sono stati effettuati pagamenti per 5,2 miliardi (32,72%) e rendicontato 1,26 miliardi (7,91%) per un totale di 23.496 progetti. Per quanto riguarda la sola Regione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

