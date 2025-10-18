Pmi italiane 3,8 miliardi nel digitale | aumenta del 50% l’uso dell’intelligenza artificiale

Non è più solo una questione di presenza online: per le piccole e medie imprese italiane, il digitale è diventato una leva strategica di sopravvivenza e crescita. È quanto emerge dalla nuova ricerca condotta da Italiaonline, che racconta in numeri la trasformazione in corso nel tessuto produttivo del Paese. L'analisi. Lo studio ha preso in esame il mondo delle nano, micro, piccole e medie imprese — fino a 50 milioni di euro di fatturato e 250 dipendenti — per un universo complessivo di 6,8 milioni di aziende, di cui 5,1 milioni iscritte al Registro Imprese. Di queste, circa 3 milioni sono ditte individuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

