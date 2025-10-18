Pizzaballa | a Gaza tregua ancora fragile

18.00 "Parlare di pace è prematuro. Pace è una parola impegnativa, l'ho detto molte volte. La fine della guerra non è l'inizio della pace". Così il cardinale Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, in collegamento video da Gaza con il festival "Luce!". "Parlare di pace adesso non ci renderebbe credibili - aggiunge Pizzaballa dovevamo prima creare le condizioni, e riconoscere i diritti basilari del popolo palestinese. Insomma, la strada e lunga e ci vorra molto tempo, ma bisogna cominciare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

