Pizzaballa | a Gaza tregua ancora fragile
18.00 "Parlare di pace è prematuro. Pace è una parola impegnativa, l'ho detto molte volte. La fine della guerra non è l'inizio della pace". Così il cardinale Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, in collegamento video da Gaza con il festival "Luce!". "Parlare di pace adesso non ci renderebbe credibili - aggiunge Pizzaballa dovevamo prima creare le condizioni, e riconoscere i diritti basilari del popolo palestinese. Insomma, la strada e lunga e ci vorra molto tempo, ma bisogna cominciare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il cardinale Pizzaballa: «Pronto a tornare a Gaza, entrino subito i soccorsi». «Serve tanta fiducia, è ancora presto per festeggiare. Ringrazierò i nostri parrocchiani per la loro testimonianza» Queste le parole del patriarca latino di Gerusalemme nell'intervista al - facebook.com Vai su Facebook
Il cardinale Pizzaballa: «Pronto a tornare a Gaza, entrino subito i soccorsi». «Serve tanta fiducia, è ancora presto per festeggiare. Ringrazierò i nostri parrocchiani per la loro testimonianza» Queste le parole del patriarca latino di Gerusalemme nell'intervista al - X Vai su X
Tregua a rischio a Gaza: Hamas dice no al disarmo, Netanyahu reagisce - Disarmo e sicurezza: Hamas mantiene il controllo a Gaza, Israele insiste sul ritorno degli ostaggi. Da notizie.it
Pizzaballa: “Serve un cambio di leadership in Israele e Palestina, ma ci vorrà tempo” - Il patriarca latino di Gerusalemme: “Abbiamo bisogno di nuovi volti e di una cultura di rispetto. Scrive globalist.it
Pizzaballa: «In Medio Oriente processo fragile, ma necessario» - Il Patriarca di Gerusalemme ha ritirato al Premio Silvestrini per la pace e il dialogo conferito a padre Romanelli, parroco di Gaza ... Scrive msn.com