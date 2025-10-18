C i sono scarpe che sembrano destinate a essere indossate soltanto nelle occasioni formali. Le décolleté argento, solitamente associate a matrimoni e cerimonie, nell’Autunno-Inverno 20252026 tirano fuori il loro lato più versatile, dando prova di poter scintillare anche nel quotidiano. Scarpe bicolore: come abbinare le décolleté di tendenza X Leggi anche › Doppio tono, fascino unico. Le décolleté bicolore si rinnovano (e seducono) nell’autunno 2025 Con un paio di jeans oppure insieme a una gonna midi, diventano il dettaglio che fa la differenza nel look: merito di linee pulite e materiali riflettenti, che attirano gli sguardi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più versatili di quel che sembra, le pumps argentate si indossano anche nella quotidianità