Più di 200 chili di hashish in un deposito nel Milanese | la polizia arresta due uomini Il video della scoperta

Quasi 200 chili di hashish in un deposito di Robecchetto con Induno, nel Milanese, e altri 30 consegnati all’interno di due borse nel parcheggio di un locale a Turbigo. A sequestrarli sono stati gli agenti della squadra mobile di Milano, che coordinati dalla procura di Busto Arsizio, avevano individuato un 33enne marocchino, che spacciava tra i due comuni dell’hinterland. Mercoledì 15 ottobre, intorno alle 16.30, hanno notato l’uomo a bordo di un’auto vicino alla chiesa di Robecchetto con Induno. Dopo essersi fermato vicino a un cancelletto, il 33enne è entrato in un deposito e cinque minuti dopo ne è uscito con due borse al seguito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Più di 200 chili di hashish in un deposito nel Milanese: la polizia arresta due uomini. Il video della scoperta

