Più confronto e strategia per migliorare la sicurezza stradale | primo vertice convocato al comando dei vigili

Un tavolo tecnico per la prevenzione e la legalità sulle strade di Palermo, Ad annunciarlo è il sindaco Roberto Lagalla, a seguito della proposta presentata dal consigliere comunale Tiziana D’Alessandro. Il tavolo, stabile e intersettoriale, avrà l’obiettivo di promuovere "una strategia condivisa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it