Pistola contanti e oltre 1 chilo e mezzo di droga | tre 20ennei arrestati per spaccio

Fermati per un controllo, sono finiti in manette per spaccio e porto abusivo d'armi.É successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 ottobre, a Domodossola, dove la polizia ha arrestato tre giovani 20enni del posto.I tre sono stati fermati a bordo di un'auto, dove gli agenti della Squadra mobile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’uomo, con precedenti per rapina e furti, è stato fermato a Chiazzano dalla squadra mobile di Prato. Sequestrati anche contanti, una pistola scacciacani e materiale per il confezionamento - facebook.com Vai su Facebook

#Roma: fermato in strada in atteggiamento sospetto, aveva in casa 8 borsoni con 200 kg di cocaina, una pistola rubata e 30mila euro in contanti. #Carabinieri arrestano un 23enne ? https://carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/seque - X Vai su X

Oltre 1.200 file pedopornografici, una pistola e distintivi da poliziotto in casa: arrestato 60enne - L’uomo, portatore di handicap in situazione di gravità, è stato trovato in possesso anche di una pistola a salve Beretta 92 FS Falsi distintivi, file espliciti con minori come protagonisti, armi e ... Scrive leggo.it

Oltre 1.200 file pedopornografici, una pistola e distintivi da poliziotto in casa: arrestato 60enne - Un 60enne è stato arrestato in provincia di Palermo per detenzione di materiale pedopornografico. Lo riporta corriereadriatico.it

Palermo, arrestato 60enne: in casa aveva oltre 1.200 file pedopornografici e falsi distintivi di polizia - La polizia di Palermo ha arrestato un 60enne, portatore di handicap in situazione di gravità, per detenzione di materiale pedopornografico. Scrive fanpage.it