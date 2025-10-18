Pistoia | sequestrati oltre 683 mils euro a un imprenditore Era stato condannato per bancarotta e reati fiscali
La Guardia di Finanza di Pistoia ha confiscato beni per un valore complessivo di 683.789,59 euro nei confronti dell'amministratore unico di una società attiva nel trasporto e smaltimento dei rifiuti, dichiarata fallita L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
