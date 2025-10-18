Pistoia la Guardia di finanza confisca 683mila euro a una società in bancarotta
Pistoia, 18 ottobre 2025 – Eseguita dalla Guardia di finanza a Pistoia un sequestro finalizzato alla confisca da oltre 683.000 euro per la bancarotta di una società di smaltimento dei rifiuti all'esito di una sentenza del giudice dell'udienza preliminare che ha condannato un imprenditore a 2 anni 1 mese 10 giorni. Il giudice ha deciso anche in base a quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle e dal curatore fallimentare e ha ordinato la confisca del profitto dei reati, pari a 683.789,59 nell'esattezza. Confiscate le quote di quattro società, per un valore nominale complessivo pari a 184.100 euro, quelle di due immobili per un valore di mercato stimato in euro 43. 🔗 Leggi su Lanazione.it
