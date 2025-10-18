Pistoia | confiscati beni per oltre 683mila euro a imprenditore dei rifiuti

Lidentita.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale pistoiese, è arrivato al termine di un'indagine complessa L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

pistoia confiscati beni per oltre 683mila euro a imprenditore dei rifiuti

© Lidentita.it - Pistoia: confiscati beni per oltre 683mila euro a imprenditore dei rifiuti

Altri contenuti sullo stesso argomento

pistoia confiscati beni oltreReati fallimentari e fiscali: confisca da oltre 683mila euro a società pistoiese dei rifiuti - La Guardia di Finanza di Pistoia ha eseguito una confisca, anche per equivalente, per un valore complessivo di 683. gonews.it scrive

Beni confiscati, l'appello di Libera: "Serve subito la riforma" - Davide Pati, responsabile dei beni confiscati per Libera, lancia un appello al governo Renzi per una riforma immediata in un'intervista ad Affaritaliani. Segnala affaritaliani.it

Mafia ed estorsioni, confisca beni per 1,5 milioni nel Foggiano - Beni per un valore di oltre 1,5 milioni sono stati confiscati da guardia di finanza e carabinieri a un pluripregiudicato di Torremaggiore (Foggia). Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pistoia Confiscati Beni Oltre