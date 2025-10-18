Pisa-Verona | violenti scontri fra tifosi danni e feriti

La partita tra Pisa e Verona in programma alle 15 di oggi, 18 ottobre 2025, è stata preceduta da violenti scontri tra le tifoserie delle due squadre

