Pisa-Verona scontri tra tifosi | danneggiate auto e segnaletica stradale Video

Quest’oggi alle 15 ci sarà il match tra Pisa e Hellas Verona. La partita è stata, però, preceduta da scontri tra le due tifoserie. Scontri tra tifosi di Pisa ed Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Sky Sport: Stamani (poche ore prima del match) i gruppi delle due fazioni sono entrati in contatto in una via adiacente a Piazza dei Miracoli, a due passi dalla Torre di Pisa, a circa 400 metri dall’Arena Garibaldi. La polizia è intervenuta in assetto antisommossa e la situazione è tornata sotto controllo, grazie anche all’utilizzo di lacrimogeni. Quella tra Pisa e Verona è una rivalità storica, in occasione di questa sfida sono arrivati 1200 tifosi giallobù dal Veneto, il settore ospiti è tutto esaurito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pisa-Verona, scontri tra tifosi: danneggiate auto e segnaletica stradale (Video)

