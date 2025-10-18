Pisa-Verona 0-0 | Un punto a testa che muove la classifica

All'Arena Garibaldi il match valido per la 7ª giornata di Serie A Pisa Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Pisa Verona, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. 90'+5? – Due ammoniti in rapida successioneCartellino giallo per Tramoni e, subito dopo, per .

Corriere della Sera. . Due tifosi del Verona sono ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa dopo i tafferugli scoppiati vicino allo stadio Arena Garibaldi con gli ultras del Pisa prima della partita di serie A in programma nel pomeriggio di sabato. I due, co - facebook.com Vai su Facebook

Verso Pisa-Verona, la Curva Nord suona la carica: "Facciamo tremare l'Arena: qui non si arrende nessuno" https://ift.tt/WwsYhVL https://ift.tt/tg8B097 - X Vai su X

A Pisa è 0 a 0, l’Hellas ci prova ma non sfonda. E la vittoria resta un miraggio - Pisa e Hellas Verona all'Arena Garibaldi si portano a casa un punto a testa: gialloblù ancora a caccia della prima vittoria. Secondo veronaoggi.it

Serie A, pareggi senza reti: Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo finiscono 0-0 - 0, risultati che muovono leggermente la classifica ma ... Lo riporta ilovepalermocalcio.com

Pisa-Verona 0-0: Gilardino e Zanetti ancora senza vittorie, scontri prima della partita - Alta tensione prima del calcio d'inizio, due feriti e 10 agenti al pronto soccorso ... Si legge su corriere.it