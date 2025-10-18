Pisa-Verona 0-0 all’Arena vince solo la paura

Pisa, 18 ottobre 2025 – Il Pisa difetta di coraggio e, di conseguenza, manca l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Un punto in più per un passo indietro. Non è tanto (o meglio non solo) il risultato a difettare: è quell’atteggiamento «garibaldino» invocato da Gilardino a inizio stagione a essere evaporato in una partita che doveva avere contenuti diversi, anche perché l’avversario non appariva insuperabile. E ora, con un calendario ostico alle porte, si fa sempre più dura. Tre centrali: così Gilardino blinda la difesa, affidandosi all’esperienza di Albiol, alla prima da titolare in campionato, affiancato da Caracciolo (destra) e Canestrelli (sinistra). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pisa-Verona 0-0, all’Arena vince solo la paura

