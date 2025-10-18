Pisa sfida da brividi contro il Verona | Serve concentrazione e concretezza

PISA – Alla vigilia della sfida salvezza contro il Verona, in programma oggi (18 ottobre) alle 15, il tecnico del Pisa Alberto Gilardino  richiama la sua squadra alla massima concentrazione. L’allenatore nerazzurro, consapevole dell’importanza del match, mette in guardia dai rischi di una gara contro un avversario che, a suo giudizio, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato finora. “È uno scontro diretto, ma non una gara semplice — ha sottolineato Gilardino —. Dev’essere per noi uno stimolo: il Verona gioca in serie A da sette stagioni consecutive, è una squadra molto brava nelle seconde palle e non ha i punti che meriterebbe per quanto ha mostrato in campo”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

