Pisa sfida da brividi contro il Verona | Serve concentrazione e concretezza

PISA – Alla vigilia della sfida salvezza contro il Verona, in programma oggi (18 ottobre) alle 15, il tecnico del Pisa Alberto Gilardino richiama la sua squadra alla massima concentrazione. L’allenatore nerazzurro, consapevole dell’importanza del match, mette in guardia dai rischi di una gara contro un avversario che, a suo giudizio, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato finora. “È uno scontro diretto, ma non una gara semplice — ha sottolineato Gilardino —. Dev’essere per noi uno stimolo: il Verona gioca in serie A da sette stagioni consecutive, è una squadra molto brava nelle seconde palle e non ha i punti che meriterebbe per quanto ha mostrato in campo”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Argomenti simili trattati di recente

Il programma delle gare dei giovani nerazzurri Torna in campo la Primavera del Pisa Sporting Club che cercherà di difendere il primato in classifica sul difficile campo del Bari. Trasferta insidiosa anche per l’Under 17 impegnata a Spezia; e la sfida con i liguri r - facebook.com Vai su Facebook

Verso Torino-Pisa: probabili formazioni e ultime news Le probabili formazioni e le ultime novità verso la sfida di #CoppaItalia #ToroNews #TorinoFC #Torino #TorinoPisa #Pisa Le ultime - X Vai su X

Pisa-Fiorentina, per Gilardino e Pioli un derby da brividi: il pronostico - La crisi piùà evidente è quella della Fiorentina, nei cui programmi c'era e c'è ancora la lotta per un posto in Europa: una partenza negativa, però, ha frenato l'inserimento di Pioli e la crescita ... Scrive gazzetta.it

Gilardino, finalmente uno scontro diretto. Per il Pisa il primo grande snodo stagionale - Fino ad oggi soltanto sfide contro squadre di alta classifica ma sabato all’Arena c’è il Verona. msn.com scrive

Zenith, sfida da brividi. Duello con la Lucchese - Bissare il successo ottenuto all’esordio e continuare a stupire nel girone A di Eccellenza, possibilmente rimanendo ai primi posti il più a lungo possibile. Lo riporta lanazione.it