Pisa-Hellas Verona scontri con bastoni e fumogeni auto e vetrine distrutte | 2 tifosi gialloblu in ospedale Ultras uniti nella caccia al poliziotto

Due tifosi del Verona sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa a seguito degli scontri con la tifoseria avversaria avvenuti prima della partita di serie A. I due hanno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Pisa-Hellas Verona, scontri con bastoni e fumogeni, auto e vetrine distrutte: 2 tifosi gialloblu in ospedale. «Ultras uniti nella caccia al poliziotto»

Sky: le due tifoserie si sono incontrate a pochi passi dalla Torre di Pisa. Quinewspisa: i tifosi dell'Hellas avrebbero iniziato a lanciare bombe carta; uno è rimasto ferito e portato via in ambulanza.

#HellasVerona, Valentini dal 1' a Pisa. Ballottaggi sulle corsie

Pisa-Verona, scontri tra tifosi: danneggiate auto e segnaletica stradale (Video) - La partita è stata, però, preceduta da scontri tra le due tifoserie. Riporta ilnapolista.it

Pisa-Hellas Verona, duri scontri tra le tifoserie - La partita tra il neopromosso Pisa e l'Hellas Verona è iniziata nel peggiore dei modi. Si legge su ilnapolionline.com

Scontri violenti tra ultras del Pisa e del Verona: fumogeni, caschi e bastoni. Due feriti in ospedale - I due gruppi si sono affrontati in via Piave con bastoni, caschi e mazze. Riporta msn.com