Pisa-Hellas Verona scontri con bastoni e fumogeni auto e vetrine distrutte | 2 tifosi gialloblu in ospedale Ultras uniti nella caccia al poliziotto

Ilgazzettino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due tifosi del Verona sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa a seguito degli scontri con la tifoseria avversaria avvenuti prima della partita di serie A. I due hanno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Pisa-Hellas Verona, scontri con bastoni e fumogeni, auto e vetrine distrutte: 2 tifosi gialloblu in ospedale. «Ultras uniti nella caccia al poliziotto»

