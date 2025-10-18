Pisa e Verona non si fanno male | all’Arena Garibaldi finisce 0-0

PISA – All’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani finisce senza reti. Pisa e Verona si fermano sullo 0-0 in una gara tesa, più combattuta che spettacolare. Era una sfida pesante per la salvezza, tra ultima e penultima in classifica, e alla fine nessuna delle due riesce a trovare il colpo decisivo. La cronaca racconta di poche emozioni e tanti errori sotto porta. L’occasione più clamorosa capita a Orban, che al 55’ spreca un gol fatto: intercetta un retropassaggio sbagliato di Aebischer, ma da pochi metri calcia alto sopra la traversa. È l’immagine di una partita in cui le difese hanno prevalso sugli attacchi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

