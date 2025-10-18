Pisa e Verona ancora a secco all' Arena Garibaldi finisce 0-0

Partita intensa ma piena di errori, un pari senza reti che non soddisfa nessuna delle due squadre PISA - Pisa e Hellas Verona rimangono ancora a secco di vittorie dopo sette turni di campionato. Lo 0-0 maturato all'Arena Garibaldi, infatti, non soddisfa nessuna delle due compagini, in particolare qu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

