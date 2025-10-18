Pisa bloccato 0-0 in casa dal Verona Scaligeri più pericolosi Pagelle

Non riesce a vincere nemmeno contro il Verona, il Pisa di Gilardino. Ma la Fiorentina dovrà fare punti a San Siro per staccarsi dalla compagnia in fondo alla classifica. Lo 0-0 maturato all'Arena Garibaldi, infatti, non soddisfa nessuna delle due squadre, in particolare quella veneta, decisamente la più pericolosa nell'arco dei novanta minuti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa bloccato (0-0) in casa dal Verona. Scaligeri più pericolosi. Pagelle

