Pirelli Cyber Tyre | premiate le gomme che parlano con l' auto
Il primo sistema al mondo in grado di raccogliere e di elaborare i dati provenienti dal pneumatico per ottimizzare l'elettronica di controllo delle vetture ha conquistato il titolo di innovazione dell'anno agli AutoTech Breakthrough Awards 2025, il riconoscimento internazionale promosso dalla piattaforma di intelligence Tech Breakthrough che premia le realtà e i servizi più innovativi nel settore della tecnologia automotive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
