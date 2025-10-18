Pinsoglio vicino alla Juventus nonostante l’infortunio | parte comunque in stampelle con il resto della squadra per Como – VIDEO

Pinsoglio vicino alla Juventus, parte insieme al gruppo anche da infortunato: il portiere in stampelle con i compagni, un segnale di unità. Un gesto che vale più di mille parole, un segnale di attaccamento alla maglia e al gruppo che va oltre ogni infortunio. Carlo Pinsoglio, nonostante il problema fisico che lo ha escluso dai titolari per la trasferta di Como, ha deciso di partire ugualmente con la squadra. Un’immagine, catturata nel video della partenza del pullman bianconero dalla Continassa, che testimonia ancora una volta l’importanza capitale del terzo portiere all’interno dello spogliatoio della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

