Pinsoglio vicino alla Juventus nonostante l’infortunio | parte comunque in stampelle con il resto della squadra per Como – VIDEO

Juventusnews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pinsoglio vicino alla Juventus, parte insieme al gruppo anche da infortunato: il portiere in stampelle con i compagni, un segnale di unità. Un gesto che vale più di mille parole, un segnale di attaccamento alla maglia e al gruppo che va oltre ogni infortunio.  Carlo Pinsoglio, nonostante il problema fisico che lo ha escluso dai titolari per la trasferta di Como, ha deciso di partire ugualmente con la squadra. Un’immagine, catturata nel video della partenza del pullman bianconero dalla Continassa, che testimonia ancora una volta l’importanza capitale del terzo portiere all’interno dello spogliatoio della  Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pinsoglio vicino alla juventus nonostante l8217infortunio parte comunque in stampelle con il resto della squadra per como 8211 video

© Juventusnews24.com - Pinsoglio vicino alla Juventus nonostante l’infortunio: parte comunque in stampelle con il resto della squadra per Como – VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

pinsoglio vicino juventus nonostantePinsoglio vicino alla Juventus nonostante l’infortunio: parte comunque in stampelle con il resto della squadra per Como – VIDEO - Pinsoglio vicino alla Juventus, parte insieme al gruppo anche da infortunato: il portiere in stampelle con i compagni, un segnale di unità Un gesto che vale più di mille parole, un segnale di attaccam ... Lo riporta juventusnews24.com

pinsoglio vicino juventus nonostanteJuventus, Pinsoglio si ferma per infortunio: le condizioni e chi può prendere il suo posto - Carlo Pinsoglio si ferma per infortunio: la Juventus deve ridisegnare la squadra dei portieri. Riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Pinsoglio Vicino Juventus Nonostante