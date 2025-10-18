Pinerolo malore per un uomo di 60 anni al supermercato | salvato grazie al defibrillatore
Attimi di paura oggi, 18 ottobre, al supermercato di via Cascina Vastameglio a Pinerolo. Intorno alle 13, un uomo di 60 anni si è sentito male per un malore.I soccorsi con il defibrillatoreSubito, una persona vicina all’uomo ha chiamato il 118. Guidata dal personale della centrale operativa, ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
