Pinerolo malore per un uomo di 60 anni al supermercato | salvato grazie al defibrillatore

Attimi di paura oggi, 18 ottobre, al supermercato di via Cascina Vastameglio a Pinerolo. Intorno alle 13, un uomo di 60 anni si è sentito male per un malore.I soccorsi con il defibrillatoreSubito, una persona vicina all’uomo ha chiamato il 118. Guidata dal personale della centrale operativa, ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it