In principio è stata la casa madre, poi una prima ditta appaltatrice e ora anche una seconda azienda migliora le condizioni dei lavoratori. Accordo alla Pig’s Worker di Biassono – una delle società esterne della galassia Rovagnati – sul premio di produzione pari a 1.750 euro dal primo gennaio per tutti. Il contratto è quello della logistica. "Un risultato significativo che prosegue nel solco già tracciato con l’intesa firmata a luglio direttamente con il colosso del Gran Biscotto per le internalizzazioni – spiegano Giovanni Riccardi della Filt-Cgil e Ferdinando Sannino della Fit-Cisl -. Ancora una volta si conferma l’importanza della contrattazione di sito e della partecipazione attiva del personale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pig’s Worker: accordo sul premio