Pigiama Run tutto pronto per la camminata solidale

Ecodibergamo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’APPUNTAMENTO. La corsa-camminata benefica in programma sabato 18 ottobre con partenza alle 17 dal parco Suardi: obiettivo, 2mila partecipanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

pigiama run tutto pronto per la camminata solidale

© Ecodibergamo.it - Pigiama Run, tutto pronto per la camminata solidale

Altri contenuti sullo stesso argomento

pigiama run tutto prontoPigiama Run, tutto pronto per la camminata solidale - camminata benefica in programma sabato 18 ottobre con partenza alle 17 dal parco Suardi: obiettivo, 2mila partecipanti. Lo riporta ecodibergamo.it

Tutto (quasi) pronto per la «Pigiama Run». E tu ti sei già iscritto? - Sarà allora proprio questo il «vestito» da indossare il 26 settembre, tra le vie di Bergamo, per la seconda edizione della «Pigiama Run»: una corsa o ... Si legge su ecodibergamo.it

Pigiama Run, in Piazza del Popolo l’evento solidale LILT - Torna a Latina la Pigiama Run, l’evento solidale LILT che supporta la lotta contro i tumori e sostiene i piccoli pazienti oncologici ... latinacorriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pigiama Run Tutto Pronto