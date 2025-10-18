Pigiama Run tutto pronto per la camminata solidale

L’APPUNTAMENTO. La corsa-camminata benefica in programma sabato 18 ottobre con partenza alle 17 dal parco Suardi: obiettivo, 2mila partecipanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pigiama Run, tutto pronto per la camminata solidale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Re Carlo tutto si sarebbe aspettato tranne vedere suo figlio Harry filmato nella sua intimità a piedi nudi e in pigiama o tuta da casa e quelle immagini condivise con milioni di persone. Ma Meghan Markle non ci ha trovato nulla di sconveniente e così lo ha fatto. - facebook.com Vai su Facebook

Pigiama Run, tutto pronto per la camminata solidale - camminata benefica in programma sabato 18 ottobre con partenza alle 17 dal parco Suardi: obiettivo, 2mila partecipanti. Lo riporta ecodibergamo.it

Tutto (quasi) pronto per la «Pigiama Run». E tu ti sei già iscritto? - Sarà allora proprio questo il «vestito» da indossare il 26 settembre, tra le vie di Bergamo, per la seconda edizione della «Pigiama Run»: una corsa o ... Si legge su ecodibergamo.it

Pigiama Run, in Piazza del Popolo l’evento solidale LILT - Torna a Latina la Pigiama Run, l’evento solidale LILT che supporta la lotta contro i tumori e sostiene i piccoli pazienti oncologici ... latinacorriere.it scrive