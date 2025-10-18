Pieve Santo Stefano rapina in casa | donna legata e derubata di 5mila euro

Paura nella notte a Pieve Santo Stefano, piccolo borgo della Valtiberina. Una donna ha denunciato di essere stata rapinata nella propria abitazione tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre. Secondo il racconto della vittima, due uomini sarebbero entrati in casa mentre era sola, l’avrebbero legata per immobilizzarla e poi si sarebbero allontanati con circa 5mila euro in contanti. La denuncia è stata presentata ai carabinieri della compagnia di Sansepolcro, che hanno già avviato le indagini per chiarire l’accaduto e individuare i responsabili. Il caso richiama un episodio simile avvenuto mesi fa nella stessa zona, quando una donna denunciò una rapina con modalità analoghe. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Pieve Santo Stefano, rapina in casa: donna legata e derubata di 5mila euro

