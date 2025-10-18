Tempo di lettura: < 1 minuto Si sono introdotti nel giardino di una donna con problemi psichici, lanciando oggetti contro la sua abitazione solo per deriderla. È accaduto a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli, lo scorso 5 settembre, e i protagonisti sono un 19enne e tre ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Secondo quanto accertato dai carabinieri i quattro dopo aver scavalcato la recinzione, avrebbero insultato la donna, lanciando pietre e oggetti contro la casa. Il raid ha provocato nella vittima un forte stato d’agitazione tanto da rendere necessario l’intervento del 118 e il successivo ricovero ospedaliero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pietre contro casa per deridere anziana con problemi psichici, nei guai 4 giovani