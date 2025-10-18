Pierina Paganelli lunedì Dassilva a processo Il figlio della 78enne | Non vorrei rivederlo ma deve difendersi

Lunedì 20 ottobre ci sarà la nuova udienza per la morte di Pierina Paganelli, della quale è accusato il 34enne Louis Dassilva, ex vicino di casa e amante della nuora dell'anziana, Manuela Bianchi. Durante la trasmissione Quarto Grado, ha parlato il figlio: "Vogliamo solo la verità da questo processo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

