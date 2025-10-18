Pico travolta dal Correggio L’Amatori in trasferta a Pesaro

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima giornata di ritorno nella prima fase di Coppa Italia di serie B di hockey pista, con le gare spalmate sul week end allungato: giovedì sera si è giocato l’anticipo tra la Pico Mirandola "B", ed il Correggio, conclusosi con un tennistico 6-4 a favore dei reggiani, più bravi nella prima parte di gara a capitalizzare le occasioni a disposizione, per poi difendere il risultato nella ripresa. Domani in pista l’ Amatori 1945 Modena, che va a render visita ad un Pesaro già travolto all’andata, con l’obiettivo di un’altra vittoria larga, per poi giocarsi la qualificazione alla differenza reti, nel decisivo derby con la Pico "A" di sabato prossimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pico travolta dal correggio l8217amatori in trasferta a pesaro

© Ilrestodelcarlino.it - Pico travolta dal Correggio. L’Amatori in trasferta a Pesaro

Argomenti simili trattati di recente

pico travolta correggio l8217amatoriPico travolta dal Correggio. L’Amatori in trasferta a Pesaro - Prima giornata di ritorno nella prima fase di Coppa Italia di serie B di hockey pista, con le gare spalmate... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pico Travolta Correggio L8217amatori