Pico travolta dal Correggio L’Amatori in trasferta a Pesaro
Prima giornata di ritorno nella prima fase di Coppa Italia di serie B di hockey pista, con le gare spalmate sul week end allungato: giovedì sera si è giocato l’anticipo tra la Pico Mirandola "B", ed il Correggio, conclusosi con un tennistico 6-4 a favore dei reggiani, più bravi nella prima parte di gara a capitalizzare le occasioni a disposizione, per poi difendere il risultato nella ripresa. Domani in pista l’ Amatori 1945 Modena, che va a render visita ad un Pesaro già travolto all’andata, con l’obiettivo di un’altra vittoria larga, per poi giocarsi la qualificazione alla differenza reti, nel decisivo derby con la Pico "A" di sabato prossimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Letture consigliate S. Settis, Se Venezia muore, Enaudi, Torino 2014 Le città possono morire in diversi modi, ma il più insidioso è la perdita della memoria di sé. È questo il rischio di Venezia, che svuotata di abitanti e travolta da progetti turistici, vede disso - facebook.com Vai su Facebook
Troppo Bonny: un gol e tre assist. Cremonese travolta Napoli cambia: magia Neres Pioli e Gasp, questione di mira La notte dei geni: Juve-Milan dipende dai colpi di Yildiz e Pulisic Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 5 ottobre - X Vai su X
Pico travolta dal Correggio. L’Amatori in trasferta a Pesaro - Prima giornata di ritorno nella prima fase di Coppa Italia di serie B di hockey pista, con le gare spalmate... msn.com scrive