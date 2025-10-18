Picchia i genitori anziani Figlio violento a giudizio
Il giudice per le indagini preliminari di Rimini ha firmato il decreto di giudizio immediato nei confronti di un 49enne di Riccione, difeso dagli avvocati Alessandro Pierotti e Paolo Righi, accusato di aver messo in atto una lunga serie di maltrattamenti e abusi ai danni degli anziani genitori, trasformando la loro vita in un vero e proprio inferno. Secondo la ricostruzione compiuta dalla Procura (pm Luca Bertuzzi) l’uomo avrebbe per mesi maltrattato e minacciato entrambi i familiari anziani, arrivando in più occasioni a mettere le mani addosso alla madre e a pretendere denaro con la forza. Le accuse sono pesanti: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
