Picasso Modigliani e le voci della modernità | a Padova i capolavori del Novecento

È grazie ai collezionisti del Novecento che si ha la possibilità di ammirare a Palazzo Zabarella a Padova i capolavori degli artisti del XX secolo, da Picasso a Modigliani, da Braque a Miró. Nella mostra “Modigliani Picasso e le voci della modernità dal Museo LaM”, che si può visitare fino al 26 gennaio, sono esposte 65 opere di 30 artisti d’avanguardia. Il LaM. La collezione esposta a Palazzo Zabarella, frutto della collaborazione avviata dalla Fondazione Bano, arriva da uno dei più importanti musei della Francia e del Nord Europa: il LaM (Lille métropole musée d’art moderne, d’art contemporain e d’art brut). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Picasso, Modigliani e le voci della modernità: a Padova i capolavori del Novecento

