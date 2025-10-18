pianificando il natale incontri coi commercianti per raccogliere le istanze

Lo stato di salute del commercio, le nuove sfide e la programmazione di eventi e addobbi per le festività natalizie. L’amministrazione comunale ha organizzato due distinti appuntamenti con i commercianti del territorio. Il primo si terrà mercoledì prossimo alle 21 nella sede della Pro Loco di Seravezza, in via Corrado Del Greco. Un incontro riservato ai commercianti del capoluogo e delle frazioni montane. Secondo appuntamento in calendario è per lunedì 27 ottobre, sempre alle 21, questa volta nella sede della Pro Loco di Querceta, in via Don Minzoni e sono invitati a partecipare i commercianti di Querceta e della piana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

