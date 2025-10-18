Pianificando il Natale Incontri coi commercianti per raccogliere le istanze

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stato di salute del commercio, le nuove sfide e la programmazione di eventi e addobbi per le festività natalizie. L’amministrazione comunale ha organizzato due distinti appuntamenti con i commercianti del territorio. Il primo si terrà mercoledì prossimo alle 21 nella sede della Pro Loco di Seravezza, in via Corrado Del Greco. Un incontro riservato ai commercianti del capoluogo e delle frazioni montane. Secondo appuntamento in calendario è per lunedì 27 ottobre, sempre alle 21, questa volta nella sede della Pro Loco di Querceta, in via Don Minzoni e sono invitati a partecipare i commercianti di Querceta e della piana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pianificando il natale incontri coi commercianti per raccogliere le istanze

© Lanazione.it - Pianificando il Natale. Incontri coi commercianti per raccogliere le istanze

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pianificando natale incontri commerciantiPianificando il Natale. Incontri coi commercianti per raccogliere le istanze - L’assessore alle attività produttive Bernardi ha fissato due appuntamenti "Apriremo una discussione ad ampio respiro sul settore per valorizzare i centri". Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pianificando Natale Incontri Commercianti