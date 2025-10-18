Piangono per lo stop ai corsi gender ma il lutto vero è per i fondi saltati

Laverita.info | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ira Pd per il divieto di educazione sessuale alle medie: « Valditara e Roccella siano auditi dalla bicamerale sul femminicidio». Proibendo l’indottrinamento, il ddl impedisce de facto agli «esperti» di avere finanziamenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

piangono per lo stop ai corsi gender ma il lutto vero 232 per i fondi saltati

© Laverita.info - Piangono per lo stop ai corsi gender ma il lutto vero è per i fondi saltati

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gabriele Corsi scoppia a piangere mentre intervista Cristicchi. Cosa è successo al Prima Festival - Nel fine settimana ha preso il via "PrimaFestival", il format che anticipa la diretta dal teatro Ariston, ma nel corso dell'ultima ... Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Piangono Stop Corsi Gender