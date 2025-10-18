Piangono per lo stop ai corsi gender ma il lutto vero è per i fondi saltati
Ira Pd per il divieto di educazione sessuale alle medie: « Valditara e Roccella siano auditi dalla bicamerale sul femminicidio». Proibendo l’indottrinamento, il ddl impedisce de facto agli «esperti» di avere finanziamenti. 🔗 Leggi su Laverita.info
