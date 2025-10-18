Tra i grandi maestri dimenticati e le troppe domande che nessuno più fa, c’è un gigante di nome Max Weber che ha praticamente inventato un kit di attrezzi necessari per fare la politica moderna, mentre la domanda rimasta indietro è: “Quali qualità deve avere un uomo politico per essere giudicato all’altezza dell’impresa a cui è chiamato?”. Weber spiegò al mondo, in una celeberrima lectio tenuta a Monaco nel 1919, cosa si deve chiedere al politico moderno, argomentando intorno ad un lemma, “Beruf”, che in tedesco esprime due sfumature diverse, professione e passione: dunque Politik als Beruf pronunciata dal pensatore tedesco davanti ad un pubblico di studenti e colleghi, significa politica come professione e come passione. 🔗 Leggi su Formiche.net

Phisikk du role – Professione politico: da Max Weber al Grande Fratello