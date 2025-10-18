Pfas per costruire tunnel della Pedemontana Veneta | inchiesta sull’opera scandalo 12 indagati | Sapevano delle falde inquinate

Pedemontana e Pfas. In un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Vicenza, giunta ora al punto di svolta della conclusione delle indagini a carico di 12 persone, si saldano due dei principali scandali che hanno occupato e stanno ancora occupando le cronache del Veneto. Nella costruzione di due gallerie della Superstrada a pagamento che attraversa le province di Vicenza e Treviso è stato impiegato un accelerante per l’indurimento del cemento contenente Pfba (acido perfluorobutanoico), che fa riferimento alla famiglia dei Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche note anche come “ inquinante eterno ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

