Pfas per costruire tunnel della Pedemontana Veneta | inchiesta sull’opera scandalo 12 indagati | Sapevano delle falde inquinate

Ilfattoquotidiano.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pedemontana e Pfas. In un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Vicenza, giunta ora al punto di svolta della conclusione delle indagini a carico di 12 persone, si saldano due dei principali scandali che hanno occupato e stanno ancora occupando le cronache del Veneto. Nella costruzione di due gallerie della Superstrada a pagamento che attraversa le province di Vicenza e Treviso è stato impiegato un accelerante per l’indurimento del cemento contenente Pfba (acido perfluorobutanoico), che fa riferimento alla famiglia dei Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche note anche come “ inquinante eterno ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

pfas per costruire tunnel della pedemontana veneta inchiesta sull8217opera scandalo 12 indagati sapevano delle falde inquinate

© Ilfattoquotidiano.it - “Pfas per costruire tunnel della Pedemontana Veneta”: inchiesta sull’opera scandalo. 12 indagati: “Sapevano delle falde inquinate”

Altri contenuti sullo stesso argomento

pfas costruire tunnel pedemontanaUn possibile nuovo inquinamento da Pfas innescato dalle terre di scavo della Pedemontana - Sotto la lente sono finiti i terreni scavati per costruire le gallerie di Malo e Sant’Urbano ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pfas Costruire Tunnel Pedemontana