Pfas per costruire tunnel della Pedemontana Veneta | inchiesta sull’opera scandalo 12 indagati | Sapevano delle falde inquinate
Pedemontana e Pfas. In un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Vicenza, giunta ora al punto di svolta della conclusione delle indagini a carico di 12 persone, si saldano due dei principali scandali che hanno occupato e stanno ancora occupando le cronache del Veneto. Nella costruzione di due gallerie della Superstrada a pagamento che attraversa le province di Vicenza e Treviso è stato impiegato un accelerante per l’indurimento del cemento contenente Pfba (acido perfluorobutanoico), che fa riferimento alla famiglia dei Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche note anche come “ inquinante eterno ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un possibile nuovo inquinamento da Pfas innescato dalle terre di scavo della Pedemontana. Un documento della Regione Veneto mette nero su bianco la questione. Sotto la lente sono finiti i terreni scavati per costruire le gallerie di Malo e Sant’Urbano. - X Vai su X
Carlo Cunegato. . Pedemontana e Pfas nel vicentino: un nuovo disastro ambientale? Speriamo di no. Tuttavia è davvero inquietante che dopo lo scandalo Miteni, dopo che da anni si chiede che i PFAS vengano banditi, perché non si possono smaltire e finisc - facebook.com Vai su Facebook
Un possibile nuovo inquinamento da Pfas innescato dalle terre di scavo della Pedemontana - Sotto la lente sono finiti i terreni scavati per costruire le gallerie di Malo e Sant’Urbano ... Come scrive rainews.it