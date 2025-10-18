Pettiinari e Di Pillo sulle telecamere ai semafori | Il numero di incidenti non giustifica la loro installazione
Il numero di incidenti rilevati negli incroci di Pescara dove sono stati installati i sistemi di rilevamento delle infrazioni ai semafori non giustifica la loro installazione. A dirlo Domenico Pettinari e Massimiliano Di Pillo del gruppo consiliare “Pettinari sindaco” che hanno illustrato i dati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
