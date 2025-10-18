Peter Thiel dal tecno-capitalismo al tecno-paraculismo | lotta all’Anticristo con gli appalti del Pentagono
Come diceva quel tale, la domanda sorge spontanea: ma un tipo come il magnate Peter Thiel, esponente della cosiddetta “PayPal mafia” (Elon Musk, David Sacks ecc), sostenitore di Donald Trump e più ancora del suo vice J.D. Vance, assiso su un patrimonio personale di 26 miliardi di dollari, accumulati grazie a investimenti in tecno-colossi dai nomi tolkeniani come Palantir e Anduril, quando a cadenza ossessiva pone temi apocalittici quali l’Anticristo e l’Armageddon, ci è, o ci fa? Presumibilmente la risposta giusta è: entrambe. Terminato il ciclo di incontro di Thiel sull’Anticristo. È terminato il ciclo di quattro lezioni a porte chiuse che l’imprenditore con velleità teologiche ha svolto a San Francisco fra settembre e ottobre, ospite di Acts 17 Collective, una no profit fondata fra gli altri da Michelle Stevens, moglie di Trae Stevens socio di Thiel nel fondo speculativo di quest’ultimo, Founders Fund, e co-fondatore della succitata Anduril. 🔗 Leggi su It.insideover.com
